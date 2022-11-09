Федерико Пасторелло, агент форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, когда его клиент сможет приступить к тренировкам вместе с командой.

«Бальде приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе», — приводит слова Пасторелло РИА «Новости».

27-летний сенегалец перешёл в московский клуб на правах свободного агента в августе 2022 года.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.

17 сентября стало известно, что Бальде отстранён на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Ранее агент Бальде признался, что впечатлён участием «Спартака» в жизни форварда.