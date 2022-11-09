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Лунёв считает, что сжёг все мосты с «Зенитом» из-за своей жалобы на клуб

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Российский вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв заявил, что сжёг все мосты с «Зенитом» из-за своей жалобы на петербургский клуб.
Лунёв считает, что сжёг все мосты с «Зенитом» из-за своей жалобы на клуб
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Двоякое чувство. Если бы я это не вынес, мосты не были бы сожжены. И можно было бы питать себя иллюзиями. Вы всем футболистам выплатили. А меня, из‑за того что я на какие‑то другие моменты обратил ваше внимание — по недоплатам, по отпускным и ещё чему‑то, — лишаете денег, которые я заработал. Мы можем решить этот вопрос в специальной палате. Но это же несолидно, несерьёзно», — приводит слова Лунёва Sport24.

В конце июля 30-летний россиянин обратился к председателю правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру с вопросом о невыплате премиальных, которые ему были обещаны во время выступления за сине-бело-голубых.

Вратарь играл за «Зенит» с 2017 по 2021 год. В составе петербургского клуба он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу и один раз — Кубок России.

В нынешнем сезоне Лунёв принял участие в одном матче за «Байер» в Бундеслиге и пропустил два мяча. Контракт вратаря с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Лунёв рассказал о своём будущем в «Байере».

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