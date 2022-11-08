Лунёв — о своём будущем: у меня есть действующий контракт, но я хочу играть в футбол
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«Вижу ли я своё будущее в «Байере», учитывая все обстоятельства? На данный момент без игровой практики — нет. У меня есть действующий контракт. Но я хочу играть в футбол», — цитирует Лунёва Sport24.
Также футболист рассказал, что будет разговаривать на тему продолжения карьеры с руководством «Байера».
30-летний вратарь подписал соглашение с немецким клубом летом 2021 года. Всего за «Байер» он провёл два матча.
Ранее Лунёв рассказал, в каких условиях живёт его одноклубник, нападающий Сердар Азмун.