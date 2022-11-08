Узнать больше

Лунёв: Азмун сейчас живёт в колхозе, ему только конюшни не хватает

Короткая ссылка
Вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунёв рассказал, в каких условиях живёт его одноклубник нападающий Сердар Азмун.

«Сердар сейчас живёт в колхозе. Можешь прийти к нему в гости, посмотреть. Нет, понятно, что сам он живёт в хороших условиях. Но в колхозе. Ему только конюшни не хватает», — цитирует Лунёва Sport24.

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Ранее Алексей Игонин назвал интересной историей возможное возвращение Азмуна в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить