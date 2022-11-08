Лунёв: Азмун сейчас живёт в колхозе, ему только конюшни не хватает

Вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунёв рассказал, в каких условиях живёт его одноклубник нападающий Сердар Азмун.

«Сердар сейчас живёт в колхозе. Можешь прийти к нему в гости, посмотреть. Нет, понятно, что сам он живёт в хороших условиях. Но в колхозе. Ему только конюшни не хватает», — цитирует Лунёва Sport24.

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Ранее Алексей Игонин назвал интересной историей возможное возвращение Азмуна в «Зенит».