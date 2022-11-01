Игонин назвал интересной историей возможное возвращение Азмуна в «Зенит»
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«Возможное возвращение Азмуна в «Зенит» — это интересная история. И этот ход можно рассматривать даже с точки зрения пиара. Усилил бы Сердар нынешний «Зенит»? С точки зрения игрока — всё для этого есть», — цитирует Игонина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что данный переход футболиста нельзя гарантировать.
Иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкую команду в нынешнем сезоне Азмун провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
Ранее в «Динамо» опровергли информацию об интересе к Азмуну.