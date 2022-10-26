В «Динамо» опровергли информацию об интересе к Азмуну

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Байера» Сердару Азмуну.

«Правда ли, что «Динамо» пыталось купить Азмуна? Нет, никогда не рассматривали. У нас своих игроков вполне достаточно — молодые, интересные», — цитирует Степашина «РБ Спорт».

Иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкую команду в нынешнем сезоне Азмун провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Ранее Дмитрий Селюк заявил, что Азмун хочет вернуться в «Зенит» из «Байера».