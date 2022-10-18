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Селюк считает, что Азмун хочет вернуться в «Зенит» из «Байера»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об успехах иранского нападающего Сердара Азмуна в «Байере».

«Азмуна изначально нужно было не продавать, а отдать в аренду. Он ошибся, уйдя от сине-бело-голубых. Я не сомневаюсь, что он хочет вернуться. Правда, есть но. Одно дело — «Зенит» с Азмуном и Дзюбой, а совсем другое — с бразильской диаспорой», —  цитирует Селюка Legalbet.

Иранский футболист перешёл из санкт-петербургского клуба в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкую команду Азмун провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее Азмун поддержал антиправительственные протесты, которые проходят на его родине, в Иране.

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