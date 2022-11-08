«Северсталь» уступила «Автомобилисту» и потерпела восьмое поражение в девяти матчах КХЛ

«Северсталь» проиграла «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась со счётом 3:2 в пользу «Автомобилиста».

В составе команды из Екатеринбурга шайбы забросили Стефан да Коста (46-я минута) и Брукс Мэйсбек (58-я, 60-я). У «Северстали» отличился Давид Думбадзе (45-я, 47-я).

«Северсталь» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 36 очками располагается на третьей строчке в Восточном дивизионе.

Ранее дубль Кары принёс «Витязю» победу над «Барысом» в матче КХЛ.