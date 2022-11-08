Дубль Кары принёс «Витязю» победу над «Барысом» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Казахстане завершилась со счётом 3:2 в пользу «Витязя».
В составе «Витязя» шайбы забросили Владислав Кара (8-я и 41-я минуты) и Александр Яремчук (49-я). У «Барыса» отличились Аркадий Шестаков (43-я) и Динмухамед Кайыржан (55-я).
«Витязь» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 очками располагается на девятой строчке в Восточном дивизионе.
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