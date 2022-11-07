«Локомотив» в серии буллитов обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Ярославский «Локомотив» нанёс поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:2 после серии буллитов в пользу ярославской команды.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Максим Осипов (3-я минута) и Денис Алексеев (39-я). У ЦСКА отличились Константин Окулов (10-я) и Прохор Полтапов (43-я).

«Локомотив» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 39 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что СКА отыгрался со счёта 0:2 и победил «Металлург» в матче КХЛ.