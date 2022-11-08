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Сборная Эквадора лишится трёх очков в квалификации к ЧМ 2026 года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил сборную Эквадора трёх очков в отборочном турнире на чемпионат мира по футболу 2026 года за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо.
Сборная Эквадора лишится трёх очков в квалификации к ЧМ 2026 года
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По решению CAS, эквадорская федерация футбола обязана выплатить штраф в размере 100 тыс. швейцарских франков.

В начале мая Федерация футбола Чили подала иск с требованием отстранить сборную Эквадора от участия в ЧМ-2022 в Катаре в связи с тем, что Кастильо, по данным федерации, является колумбийцем, а за эквадорскую команду выступал с поддельным паспортом. В случае исключения Эквадора на ЧМ-2022 попадала бы именно сборная Чили, в матчах против которой выступал защитник.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может успеть восстановиться к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

 

 

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