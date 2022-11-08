Узнать больше

Фомин — об игре с Таджикистаном: для меня любой матч за сборную России в радость

Короткая ссылка
Полузащитник «Динамо» прокомментировал выбор следующих соперников для сборной России.
Фомин — об игре с Таджикистаном: для меня любой матч за сборную России в радость
  • Gettyimages.ru

«Для меня всегда любой матч за сборную — в радость. Какой выбор есть, такой и есть. Не мне выбирать. Представление о соперниках? Будет теория, там и познакомимся поближе», — цитирует Фомина Sport24.

8 ноября ФИФА и УЕФА разрешили проведение матча России с Таджикистаном.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. 20 ноября состоится игра с командой Узбекистана в Ташкенте.

Ранее нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, как узнал о вызове в национальную команду России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить