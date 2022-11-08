Фомин — об игре с Таджикистаном: для меня любой матч за сборную России в радость
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«Для меня всегда любой матч за сборную — в радость. Какой выбор есть, такой и есть. Не мне выбирать. Представление о соперниках? Будет теория, там и познакомимся поближе», — цитирует Фомина Sport24.
8 ноября ФИФА и УЕФА разрешили проведение матча России с Таджикистаном.
17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. 20 ноября состоится игра с командой Узбекистана в Ташкенте.
Ранее нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, как узнал о вызове в национальную команду России.