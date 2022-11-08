Ставиский: Дэвис и Смолкин могли бы быть лидерами сезона в России

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение, что танцевальный дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина мог бы быть лидером сезона в России.

«Вообще, мне пара Дианы с Глебом очень нравится. Я с ними работал, они прекрасные ребята. Если б не эти географические проблемы, думаю, они достойно заняли бы лидирующую позицию или как минимум поборолись за неё», — цитирует Ставиского РИА Новости.

Он также подчеркнул, что у пары прекрасные взаимоотношения и она усердно тренируется.

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова предположила, почему Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при в Москве.