Садыгов — о «Локомотиве»: думаю, закончат выше зоны выживания

Форвард подмосковных «Химок» Илья Садыгов высказался о выступлении московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У «Локомотива» есть определённые трудности. Команда находится не на своём месте — клуб с такой историей должен быть намного выше. Думаю, закончат выше зоны выживания», — цитирует Садыгова «Чемпионат».

Напомним, что красно-зелёные сыграли вничью с «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России. Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 2:2.

«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал шансы «Локомотива» в РПЛ.