Гулиев: «Локомотив» точно не будет бороться за выживание в РПЛ
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«Думаю, у «Локомотива» всё будет хорошо. Они точно не будут бороться за выживание в РПЛ. «Химки»? Если продолжим играть так, как с «Оренбургом», то покинем зону выживания», — цитирует Гулиева «Чемпионат».
Напомним, что красно-зелёные сыграли вничью с «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России. Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 2:2.
«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
Ранее Александр Григорян заявил, что «Локомотив» закончит сезон в середине турнирной таблицы, они преодолеют этот кризис.