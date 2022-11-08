Гулиев: «Локомотив» точно не будет бороться за выживание в РПЛ

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал шансы «Локомотива» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Думаю, у «Локомотива» всё будет хорошо. Они точно не будут бороться за выживание в РПЛ. «Химки»? Если продолжим играть так, как с «Оренбургом», то покинем зону выживания», — цитирует Гулиева «Чемпионат».

Напомним, что красно-зелёные сыграли вничью с «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России. Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 2:2.

«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее Александр Григорян заявил, что «Локомотив» закончит сезон в середине турнирной таблицы, они преодолеют этот кризис.