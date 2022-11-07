Григорян: «Локомотив» закончит сезон в середине турнирной таблицы, они преодолеют этот кризис

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян считает, что московский «Локомотив» закончит нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в середине турнирной таблицы.

«Думаю, «Локомотив» закончит чемпионат в середине турнирной таблицы, они однозначно преодолеют этот кризис. Понятно, что они ждут Галактионова, который способен поднять «Локомотив», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

По его мнению, в прошлом туре железнодорожники провели один из лучших матчей за долгое время и показали свой потенциал.

Напомним, что красно-зелёные сыграли вничью с «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 2:2.

«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Урал» с 18 очками располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отстранил от тренировок бразильского нападающего Педро Габриэля.