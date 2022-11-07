Metaratings: Педро Габриэл отстранён от тренировок основного состава «Локомотива»

Московский «Локомотив» отстранил от тренировок бразильского нападающего Педро Габриэля.

Как сообщает Metaratings.ru, Габриэля отстранили из-за разногласий с тренерским штабом железнодорожников.

28-летний бразилец перешёл в московский клуб из «РБ Брагантино» 8 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за железнодорожников. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Габриэл рассказал, почему перешёл в «Локомотив».