Педро Габриэл: финансовая составляющая является одной из причин моего перехода в «Локомотив»

Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, почему перешёл в московский клуб.

«Проект, который строит «Локомотив», показался мне очень перспективным… Ну и ещё одной причиной, пусть и не главной, стала финансовая составляющая», — цитирует Габриэла Sport24.

По его словам, после нескольких хороших сезонов за железнодорожников перед ним могут открыться двери многих европейских чемпионатов. При этом Габриэл отметил, что хочет быть более раскрепощённым в денежном плане.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл за «Локомотив» девять матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица оценил шансы железнодорожников в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.