Дюрица: «Локомотив» должен показать агрессивную игру для победы над ЦСКА

Обладатель Кубка России по футболу в составе «Локомотива» Ян Дюрица оценил шансы железнодорожников в столичном дерби в рамках 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Футболисты «Локомотива» должны понимать, что играют дома. Очень важно, как команда будет играть с первых минут, если будут играть агрессивно и активно прессинговать, то смогут вырвать победу», — цитирует Дюрицу ТАСС.

По его мнению, «Локо» нужно за счёт эмоций вырвать победу у ЦСКА.

Железнодорожники с 12 очками занимают 14-е место в турнирной таблице. Армейский клуб с 26 очками располагается на третьей позиции.

«Локомотив» примет ЦСКА на стадионе «РЖД Арена» 29 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, заявил, что специалист готов вернуться к работе в чемпионате России по футболу.