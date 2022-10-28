Агент Николича: Марко точно вернётся в Россию, он очень полюбил страну

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, заявил, что специалист готов вернуться к работе в чемпионате России по футболу.

«Было много команд, но Марко решил, что этот год будет отдыхать. У него первый серьёзный отпуск за 15–16 лет. Надо это тоже понимать. Но Николич точно вернётся обратно в Россию, он очень полюбил страну», — цитирует Йоксимовича «РБ Спорт».

По его словам, Николич уже готов вернуться к тренерской деятельности. При этом Йоксимович отметил, что долгое время у специалиста не было предложений о работе.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Напомним, что Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

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