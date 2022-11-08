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В «Динамо» оценили вероятность возвращения зимой легионеров, приостановивших контракт

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил возможность возвращения в зимнее трансферное окно легионеров, которые приостановили контракт с клубом.
В «Динамо» оценили вероятность возвращения зимой легионеров, приостановивших контракт
  • РИА Новости

«Возможно ли зимой возвращение кого-то из легионеров, приостановивших контракт? На настоящий момент таких переговоров мы не ведём. Вероятность, что кто-то вернётся, — гипотетическая», — цитирует Пивоварова Sport24.

ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракт с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее агент Денниса Хаджикадунича Валид Фаур рассказал, возможно ли возвращение боснийского защитника в «Ростов».

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