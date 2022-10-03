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Агент Хаджикадунича рассказал, возможно ли возвращение защитника в «Ростов»

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Агент Денниса Хаджикадунича Валид Фаур рассказал, возможно ли возвращение боснийского защитника в «Ростов».
Агент Хаджикадунича рассказал, возможно ли возвращение защитника в «Ростов»
  • Gettyimages.ru

«Я ближайший человек из футбольного мира, кто может говорить за Денниса. С «Ростовом» всё было замечательно. Они никак не мешали нашему переезду в «Мальме». Но просто они попали в ситуацию, где ФИФА сделала такое заявление о приостановке контрактов. Эта организация — буквально весь футбол. Мы не можем пойти против ФИФА», — приводит слова Хаджикадунича «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что пойти против организации невозможно. По его словам, футболист не уверен на 100% насчёт возвращения в Россию.

Напомним, что контракты с «Ростовом» приостановили Баштуш, Хаджикадунич, Кнудсен, Гигович и Алмквист.

ФИФА разрешила российским легионерам в одностороннем порядке расторгать контракт с клубами.

В сезоне-2021/22 босниец провёл за ростовскую команду 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. «Мальме» арендовал игрока 11 марта.

Ранее Хаджикадунич заявил, что не хочет играть со сборной России.

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