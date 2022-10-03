Защитник Боснии и Герцеговины Хаджикадунич заявил, что не хочет играть со сборной России

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич заявил, что не будет играть в возможном товарищеском матче с национальной командой России.

«Я просто не хочу участвовать в этом матче. Посмотрим, какая будет реакция. Но я туда не отправлюсь», — цитирует Хаджикадунича Expressen.

Также футболист рассказал, что у него нет никакой информации о договорённости по проведению матча.

Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможной отмене матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.