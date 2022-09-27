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Колосков: нам нет никакого дела до бойкота со стороны футболистов сборной Боснии

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможной отмене матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.
Колосков: нам нет никакого дела до бойкота со стороны футболистов сборной Боснии
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Нам какое дело до бойкотов со стороны игроков Боснии? Это проблемы не наши, а проблемы боснийской федерации футбола. Договорённость подтверждена, теперь окончательное решение за президиумом исполкома боснийской федерации», — цитирует Колоскова РИА Новости.

РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Последняя из них может не состояться из-за бойкота ведущих игроков национальной команды.

В Боснийском футбольном союзе сообщили, что игра должна состояться в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Ранее член президиума Боснии и Герцеговины и лидер боснийских сербов Милорад Додик прокомментировал предстоящий товарищеский матч со сборной России.

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