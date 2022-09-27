военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Додик заявил, что в Боснии смогут собрать команду для матча с Россией в случае бойкота игроков

Короткая ссылка
Член президиума Боснии и Герцеговины и лидер боснийских сербов Милорад Додик прокомментировал предстоящий товарищеский матч со сборной России.
Додик заявил, что в Боснии смогут собрать команду для матча с Россией в случае бойкота игроков
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

«Я верю, что матч состоится. На данный момент мне видится, что так всё и произойдёт. Посмотрим, ещё есть время. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов национальной сборной, но в таком случае мы сможем собрать команду для проведения матча», — приводит слова Додика N1.

Он также заявил, что сербы не должны играть за команду Боснии и Герцеговины, но в ситуации, когда ни одна европейская сборная не хочет играть с Россией, это единственное правильное и справедливое решение с их стороны. По его словам, сборную России необоснованно выгнали из всех соревнований.

Россия должна провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов высказался о возможной отмене матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить