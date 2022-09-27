Додик заявил, что в Боснии смогут собрать команду для матча с Россией в случае бойкота игроков

Член президиума Боснии и Герцеговины и лидер боснийских сербов Милорад Додик прокомментировал предстоящий товарищеский матч со сборной России.

«Я верю, что матч состоится. На данный момент мне видится, что так всё и произойдёт. Посмотрим, ещё есть время. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов национальной сборной, но в таком случае мы сможем собрать команду для проведения матча», — приводит слова Додика N1.

Он также заявил, что сербы не должны играть за команду Боснии и Герцеговины, но в ситуации, когда ни одна европейская сборная не хочет играть с Россией, это единственное правильное и справедливое решение с их стороны. По его словам, сборную России необоснованно выгнали из всех соревнований.

Россия должна провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана. Проведение игры с балканской сборной пока под вопросом.

Ранее временно исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов высказался о возможной отмене матча между национальными командами Боснии и Герцеговины и России.