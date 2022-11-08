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Чепчугов: у ЦСКА ещё остаются шансы на чемпионство

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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о борьбе ЦСКА за чемпионство в Российской премьер-лиге.
Чепчугов: у ЦСКА ещё остаются шансы на чемпионство
  • РИА Новости

«Зенит» — основной претендент на чемпионство... Что касается ЦСКА, то у команды ещё остаются шансы на титул, но последние результаты отдаляют москвичей от борьбы за первое место», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

После 16-го тура чемпионата России по футбол «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает второе место. «Ростов» с 32 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА с 29 очками.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

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