Личка: никто не отберёт у «Зенита» чемпионство

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В РПЛ в этом сезоне никто не отберёт у питерцев чемпионство. На первом месте в итоге опять окажется «Зенит». ЦСКА, «Спартак», «Ростов» будут биться только за второе место», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

По его мнению, по качеству состава клубам РПЛ сложно конкурировать с сине-бело-голубыми.

После 16-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает второе место. «Ростов» с 32 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА с 29 очками.

Ранее защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о шансах красно-белых на чемпионство в РПЛ.