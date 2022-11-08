Хлусевич — о борьбе за чемпионство РПЛ: ещё целый круг, поэтому всё впереди

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о шансах красно-белых на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ещё целый круг, поэтому всё впереди. Конечно, мы будем бороться в любом случае», — цитирует Хлусевича Sport24.

После 16-го тура чемпионата России по футбол «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает второе место. «Ростов» с 32 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА с 29 очками.

Ранее полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ.