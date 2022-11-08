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Защитник «Крыльев Советов» Бейл назвал Промеса лучшим игроком РПЛ

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает нападающего «Спартака» Квинси Промеса лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Защитник «Крыльев Советов» Бейл назвал Промеса лучшим игроком РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Я общался пару раз с Промесом до и после матчей, но мы не являемся друзьями. Я считаю его лучшим игроком в российском чемпионате сейчас», — цитирует Бейла «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Промес является крутым форвардом, так как смог забить много мячей и отдать приличное количество результативных передач.

30-летний нападающий возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив 13 мячей. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего игрока РПЛ в первом круге.

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