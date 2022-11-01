Камоцци: Промес был лучшим игроком РПЛ в первом круге

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) в первом круге.

«Можно с уверенностью сказать, что Промес был лучшим игроком РПЛ в первом круге», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив в первом круге 12 голов. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидер «Зенит» (39 очков).

Ранее Массимо Каррера заявил, что Промеса можно назвать лучшим игроком в первом круге РПЛ.