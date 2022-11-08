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Невилл: если «Арсенал» выиграет АПЛ, это будет что-то за гранью реальности

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» победить в сезоне-2022/23 Английской премьер-лиги (АПЛ).
Невилл: если «Арсенал» выиграет АПЛ, это будет что-то за гранью реальности
  • Gettyimages.ru

«Если они выиграют АПЛ, это будет что-то за гранью реальности. Артета — тренер, которому нравится прогрессивный футбол, его команда демонстрирует отличную игру», — цитирует Невилла Sky Sports.

Игра между «Арсеналом» и «Челси» прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу канониров.

Победный мяч забил Габриэл Магальянс (63-я минута).

«Арсенал» с 34 очками лидирует в чемпионате. «Челси» с 21 очком занимает седьмое место.

Ранее Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны».

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