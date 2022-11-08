Невилл: если «Арсенал» выиграет АПЛ, это будет что-то за гранью реальности

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы «Арсенала» победить в сезоне-2022/23 Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Если они выиграют АПЛ, это будет что-то за гранью реальности. Артета — тренер, которому нравится прогрессивный футбол, его команда демонстрирует отличную игру», — цитирует Невилла Sky Sports.

Игра между «Арсеналом» и «Челси» прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу канониров.

Победный мяч забил Габриэл Магальянс (63-я минута).

«Арсенал» с 34 очками лидирует в чемпионате. «Челси» с 21 очком занимает седьмое место.

Ранее Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны».