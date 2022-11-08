Невилл: если «Арсенал» выиграет АПЛ, это будет что-то за гранью реальности
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«Если они выиграют АПЛ, это будет что-то за гранью реальности. Артета — тренер, которому нравится прогрессивный футбол, его команда демонстрирует отличную игру», — цитирует Невилла Sky Sports.
Игра между «Арсеналом» и «Челси» прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу канониров.
Победный мяч забил Габриэл Магальянс (63-я минута).
«Арсенал» с 34 очками лидирует в чемпионате. «Челси» с 21 очком занимает седьмое место.
Ранее Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны».