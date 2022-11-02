Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к его назначению на должность наставника в будущем.

«Я очень счастлив. Я горжусь тем, что нахожусь там, где я есть. Думаю, что у «Барселоны» будет хороший путь. У них есть феноменальный тренер, являющийся настоящей легендой клуба. Необходимо относиться к нему с большим уважением», — цитирует Артету Goal.

Напомним, что «Арсенал» под руководством Артеты лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, в 12 матчах набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на своём поле нанёс разгромное поражение «Ноттингем Форест» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.