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Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны»

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к его назначению на должность наставника в будущем.
Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

«Я очень счастлив. Я горжусь тем, что нахожусь там, где я есть. Думаю, что у «Барселоны» будет хороший путь. У них есть феноменальный тренер, являющийся настоящей легендой клуба. Необходимо относиться к нему с большим уважением», — цитирует Артету Goal.

Напомним, что «Арсенал» под руководством Артеты лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, в 12 матчах набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» на своём поле нанёс разгромное поражение «Ноттингем Форест» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

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