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«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в матче с пятью голами

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«Арсенал» на своём поле нанёс разгромное поражение «Ноттингем Форест» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в матче с пятью голами
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Эшбертон Гроув» завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Микеля Артеты.

Мячи забили Габриэл Мартинелли (5-я минута), Рейсс Нелсон (49-я, 52-я), Томас Парти (57-я), Мартин Эдегор (78-я).

«Арсенал» с 31 очком лидирует в АПЛ. «Ноттингем Форест» с девятью очками располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» на своём поле уступил «Лидсу» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

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