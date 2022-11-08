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Литвинов: не представляю вообще свою жизнь без футбола

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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, с чем бы связал жизнь, если бы не занимался футболом.
Литвинов: не представляю вообще свою жизнь без футбола
  • Gettyimages.ru

«Если бы не футбол? То, возможно, был бы космонавтом. Исполнил бы какую-то свою детскую мечту. А так, не представляю вообще свою жизнь без футбола», — приводит слова Литвинова пресс-служба «Спартака».

По его словам, если бы карьера футболиста не получилась, то тогда бы стал работать тренером.

Литвинов является воспитанником красно-белых. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Шальке», не планирует возвращаться в российский клуб.

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