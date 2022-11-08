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Metaratings: Крал не планирует возвращаться в «Спартак», агент ищет ему новый клуб

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Шальке», не планирует возвращаться в российский клуб.
Metaratings: Крал не планирует возвращаться в «Спартак», агент ищет ему новый клуб
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Metaratings.ru, агент чешского футболиста уже ищет для футболиста новую команду.

Напомним, что Крал приостановил контракт с красно-белыми до лета 2023 года. В июле 2022 года чешский футболист перешёл на правах аренды в «Шальке».

Крал присоединился к красно-белым в 2019 году. За московскую команду он провёл 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.

Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о шансах красно-белых на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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