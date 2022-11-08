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Железняков: есть полная уверенность в чистоте Валиевой

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Железняков: есть полная уверенность в чистоте Валиевой
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«Я сам, если честно, не понимаю, что происходит. Не понимаю, почему всё так затянулось. У меня есть полная уверенность в чистоте Валиевой. Это либо провокация, либо просто подделка проб», — цитирует Железнякова «Чемпионат».

По его мнению, перед Олимпийскими играми 2022 года Валиева была на пике формы, поэтому ей не нужен был допинг.

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее в РУСАДА заявили, что CAS рассмотрит вопрос обоснованности передачи дела Валиевой.

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