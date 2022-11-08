Тарпищев оценил игру Касаткиной на Итоговом турнире WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Касаткина сделала всё, что могла, на итоговом — претензий предъявить невозможно. Она потихоньку улучшает возможности своей подачи, по мысли играет хорошо. Восьмая в мире — это большой для неё прогресс», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянка уступила француженке Каролин Гарсии в трёх партиях со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира. Гарсия в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Касаткиной от Гарсии в третьем матче Итогового турнира WTA.