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Тарпищев оценил игру Касаткиной на Итоговом турнире WTA

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре российской теннисистки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).
Тарпищев оценил игру Касаткиной на Итоговом турнире WTA
  • Gettyimages.ru

«Касаткина сделала всё, что могла, на итоговом — претензий предъявить невозможно. Она потихоньку улучшает возможности своей подачи, по мысли играет хорошо. Восьмая в мире — это большой для неё прогресс», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянка уступила француженке Каролин Гарсии в трёх партиях со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира. Гарсия в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Касаткиной от Гарсии в третьем матче Итогового турнира WTA.

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