Чесноков: Касаткиной не хватило какого-то удара, какого-то везения, это очень обидно

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной от француженки Каролин Гарсии в третьем матче Итогового турнира WTA.

«Она дошла до тай-брейка решающей партии и проиграла со счетом 5:7, не хватило какого-то удара, какого-то везения, это очень обидно, всё было так близко», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянка уступила Гарсии в трёх партиях со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира. Гарсия в следующей стадии встретится с гречанкой Марией Саккари.

Ранее Касаткина прокомментировала поражение от Гарсии в матче Итогового турнира WTA.