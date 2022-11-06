Чесноков: Касаткиной не хватило какого-то удара, какого-то везения, это очень обидно
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«Она дошла до тай-брейка решающей партии и проиграла со счетом 5:7, не хватило какого-то удара, какого-то везения, это очень обидно, всё было так близко», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Россиянка уступила Гарсии в трёх партиях со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.
Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира. Гарсия в следующей стадии встретится с гречанкой Марией Саккари.
Ранее Касаткина прокомментировала поражение от Гарсии в матче Итогового турнира WTA.