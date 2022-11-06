Узнать больше

Касаткина: сейчас я всё ненавижу, очень разочарована

Короткая ссылка
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение от француженки Каролин Гарсии в третьем матче Итогового турнира WTA.
Касаткина: сейчас я всё ненавижу, очень разочарована
  • AP
  • © LM Otero

«Конечно, сейчас я всё ненавижу. Очень разочарована и ничего не хочу делать. Но я должна быть объективна и признать, что это был лучший сезон в моей карьере», — заявила Касаткина.

Игра со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5) завершилась в пользу француженки. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира. Гарсия в следующей стадии встретится с гречанкой Марией Саккари.

Ранее сообщалось, что Кудерметова и Мертенс с первого места вышли в полуфинал парного Итогового турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить