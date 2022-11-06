Касаткина: сейчас я всё ненавижу, очень разочарована
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«Конечно, сейчас я всё ненавижу. Очень разочарована и ничего не хочу делать. Но я должна быть объективна и признать, что это был лучший сезон в моей карьере», — заявила Касаткина.
Игра со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5) завершилась в пользу француженки. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.
Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира. Гарсия в следующей стадии встретится с гречанкой Марией Саккари.
Ранее сообщалось, что Кудерметова и Мертенс с первого места вышли в полуфинал парного Итогового турнира.