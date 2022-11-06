Касаткина: сейчас я всё ненавижу, очень разочарована

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение от француженки Каролин Гарсии в третьем матче Итогового турнира WTA.

«Конечно, сейчас я всё ненавижу. Очень разочарована и ничего не хочу делать. Но я должна быть объективна и признать, что это был лучший сезон в моей карьере», — заявила Касаткина.

Игра со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (7:5) завершилась в пользу француженки. Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

Таким образом, Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира. Гарсия в следующей стадии встретится с гречанкой Марией Саккари.

Ранее сообщалось, что Кудерметова и Мертенс с первого места вышли в полуфинал парного Итогового турнира.