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Жоаозиньо заявил, что не ведёт переговоры об уходе из «Сочи»

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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на информацию о возможном уходе из команды.
Жоаозиньо заявил, что не ведёт переговоры об уходе из «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Вообще ничего не знаю об этом, ничего не слышал. У меня контракт с «Сочи», я ни с кем не разговаривал», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

33-летний полузащитник перешёл в «Сочи» 11 августа 2020 года. Футболист известен по выступлениям за московское «Динамо», «Краснодар» и болгарский «Левски». В нынешнем сезоне Жоаозиньо провёл 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт 33-летнего полузащитника с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может быть назначен на аналогичную должность в «Сочи».

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