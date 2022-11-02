Sport24: Осинькин — основной кандидат на пост главного тренера «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может быть назначен на аналогичную должность в «Сочи».

Осинькин является основным кандидатом на то, чтобы возглавить «Сочи», сообщает Sport24.

Как утверждает «Чемпионат», «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.

51-летний специалист возглавил «Сочи» по окончании сезона-2021/22 после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал новость об отставке Гаранина с поста главного тренера клуба.