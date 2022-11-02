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Жоаозиньо — об отставке Гаранина из «Сочи»: ничего не слышал

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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал новость об отставке Вадима Гаранина с поста главного тренера клуба.
Жоаозиньо — об отставке Гаранина из «Сочи»: ничего не слышал
  • РИА Новости

«Я ничего пока что не слышал об этом. Не знаю, что пишут в интернете. Только что приехал на базу, у нас сейчас должна быть по плану тренировка», — цитирует Жоаозиньо «Чемпионат».

51-летний специалист возглавил «Сочи» по окончании сезона-2021/22 после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее тренер Точилин прокомментировал информацию об увольнении Гаранина из «Сочи».

 

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