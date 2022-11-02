Точилин прокомментировал информацию об увольнении Гаранина из «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию об увольнении тренера Вадима Гаранина из клуба.

«Не по адресу звоните. Мне вообще об отставке ничего не известно. Тренировки сегодня ещё не было. Вчера Гаранин был. Я не компетентен в этом вопросе. Не по адресу звоните», — приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

51-летний специалист возглавил «Сочи» по окончании сезона-2021/22 после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба.