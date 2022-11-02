Точилин прокомментировал информацию об увольнении Гаранина из «Сочи»
- РИА Новости
«Не по адресу звоните. Мне вообще об отставке ничего не известно. Тренировки сегодня ещё не было. Вчера Гаранин был. Я не компетентен в этом вопросе. Не по адресу звоните», — приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».
51-летний специалист возглавил «Сочи» по окончании сезона-2021/22 после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.
После 15 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба.