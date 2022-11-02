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Точилин прокомментировал информацию об увольнении Гаранина из «Сочи»

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию об увольнении тренера Вадима Гаранина из клуба.
Точилин прокомментировал информацию об увольнении Гаранина из «Сочи»
  • РИА Новости

«Не по адресу звоните. Мне вообще об отставке ничего не известно. Тренировки сегодня ещё не было. Вчера Гаранин был. Я не компетентен в этом вопросе. Не по адресу звоните», — приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

51-летний специалист возглавил «Сочи» по окончании сезона-2021/22 после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Сочи» уволил Гаранина с поста тренера клуба.

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