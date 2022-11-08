Хэмилтон стал почётным гражданином Бразилии

Британскому гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону на специальной церемонии присвоили звание почётного гражданина Бразилии.

«Получить такое звание для меня — огромная честь. Теперь я наконец могу сказать, что я — один из вас», — сказал Хэмилтон на мероприятии.

Гонщик посвятил почётное звание Айртону Сенне, который погиб в аварии во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году.

Напомним, что 37-летний британец является семикратным чемпионом мира «Формулы-1». Действующее соглашение Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2023 года.

Ранее генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что готов рассмотреть вариант с появлением 11-й команды на стартовой решётке.