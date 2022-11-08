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Президент «Урала»: не уверен, что Дзюба может давать результат в российском футболе

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов считает, что нападающий Артём Дзюба вряд ли способен показать результат в чемпионате России по футболу.
Президент «Урала»: не уверен, что Дзюба может давать результат в российском футболе
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«Если же новый футболист гарантирует результат, тащит команду за собой, то такого игрока взять готовы. При всём уважении к Артёму, не уверен, что он может давать результат в российском футболе», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

По его мнению, при подписании футболиста с большой зарплатой может начаться разлад в коллективе.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением, что Дзюба может поиграть и заработать в Эмиратах и Катаре.

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