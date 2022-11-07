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Агент Сафонов: Дзюба может поиграть и заработать в Эмиратах и Катаре

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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о вариантах развития карьеры российского форварда Артёма Дзюбы.

Куда Артёму податься? В экзотические страны — Эмираты, Катар. Поиграть там в своё удовольствие и денег ещё заработать», — цитирует Сафонова «Советский спорт».

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, какие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут предложить подписать контракт Дзюбе.

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