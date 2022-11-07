Канчельскис рассказал, какие клубы РПЛ могут предложить контракт Дзюбе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, какие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут предложить подписать контракт Артёму Дзюбе.

«Клуб, который нуждается в нападающем, вероятнее всего, предложит ему контракт. У нас же много клубов, которые в них нуждаются, «Локомотив», например… «Урал» не заинтересован, но другие команды могут сказать: «А мы хотим», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

6 ноября стало известно, что 34-летний футболист и турецкий «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении контракта.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан сообщил, что разрыв контракта Дзюбы был инициативой «Адана Демирспор».