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В «Интер Майами» отреагировали на информацию о возможном трансфере Месси

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Главный тренер «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
В «Интер Майами» отреагировали на информацию о возможном трансфере Месси
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Круто, что наш клуб связывают с такими великими футболистами. Однако я не стану высказываться об игроке, которого нет в нашем списке», — цитирует специалиста The Metro.

В нынешнем сезоне Месси забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси не поздравил Жерара Пике с завершением карьеры из-за конфликта между ними.

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