В «Интер Майами» отреагировали на информацию о возможном трансфере Месси
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«Круто, что наш клуб связывают с такими великими футболистами. Однако я не стану высказываться об игроке, которого нет в нашем списке», — цитирует специалиста The Metro.
В нынешнем сезоне Месси забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси не поздравил Жерара Пике с завершением карьеры из-за конфликта между ними.