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Лайшев: Дэвис и Смолкин поймут, что родина одна, но будет уже поздно

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на то, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин не выступит на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Лайшев: Дэвис и Смолкин поймут, что родина одна, но будет уже поздно
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Их не будет не хватать на Гран‑при России — у нас большая скамейка талантливых фигуристов. Хочется просто пожалеть их. Родина одна. Они поймут это, но будет уже поздно», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве. Они также заявлены на этап Гран-при в Перми.

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на слова Ильи Авербуха, осудившего Камилу Валиеву.

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