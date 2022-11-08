Тарасова отреагировала на слова Авербуха, осудившего Валиеву

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на слова хореографа Ильи Авербуха в адрес фигуристки Камилы Валиевой.

«Илья сказал, что это лишнее? Мне так не кажется. Было ли в этом какое-то неуважение к соперникам? Нет. Просто человек захотел попробовать сделать четверной при людях», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Ранее Авербух заявил, что Валиевой не стоило исполнять четверные на бис на Гран-при в Казани.

В произвольной программе Камила не смогла приземлить четверной тулуп. После проката спортсменка дважды попыталась исполнить четверной прыжок на бис, но обе попытки были неудачными. Валиева объяснила своё решение тем, что она выступала последней и не нарушала регламент соревнований.

16-летняя фигуристка получила от судей после двух программ 241,72 балла и победила на турнире.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве.